Com alta procura, time feminino do Londrina/Tsuru seleciona jogadoras no domingo

Gonçalves frisou que o projeto do Londrina/Tsuru Oguido tem como missão representar bem a cidade, promovendo e valorizando o futebol feminino, bem como abrindo oportunidades para as mulheres que desejam praticar o esporte e evoluir na modalidade.

“Nosso trabalho faz sucesso e é referência no futebol feminino do Paraná e para outros estados, sendo um dos poucos existentes, concreta e continuamente, em nível estadual. São meninas de várias partes interessadas em conhecer o time e fazer parte dele. Isso valoriza a modalidade e o crescimento do futebol entre as mulheres. Temos hoje uma estrutura e planejamento, graças a vários parceiros e apoiadores, que nos dão respaldo e nos permitem fornecer condições de trabalho para essas atletas se desenvolverem. Agradecemos aos nossos patrocinadores e parceiros que permitem a continuidade do trabalho”, destacou.

O treinador da equipe sub-17 do LEC/Tsuru Oguido, Johnny Gonçalves, destacou que a boa e diversificada procura é relevante, e fruto da seriedade e qualidade do trabalho desenvolvido no projeto da equipe londrinense.

A comissão técnica do time pede que as jogadoras compareçam ao local da avaliação portando um documento original com foto, além de trajes compatíveis com a prática do futebol de campo, tais como camiseta leve, calção, meião, caneleira e chuteira.

Garotas de qualquer localidade que praticam futebol e querem uma oportunidade de ingressar no clube, que é uma das referências da modalidade no Paraná, podem participar, desde que nascidas no anos de 2006, 2007, 2008 e 2009.

Com a intenção de trazer novas atletas para integrar os times de base, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, o Londrina Esporte Clube/Associação Esportiva Tsuru Oguido vai realizar uma seletiva neste domingo (28), a partir das 8h30, no campo de futebol da Bratac Seda, empresa localizada na Avenida Brasília, 1.075, Rodocentro.

“Nós ficamos muito contentes com o fortalecimento do time e a repercussão alcançada. Uma cidade do tamanho e importância de Londrina merece e precisa manter um projeto como este, então nosso objetivo e compromisso é de proporcionar a essas atletas um ambiente de crescimento tanto no futebol como no aspecto social, de aprendizado e vida. Sabemos bem que, infelizmente, a realidade é que as oportunidades no futebol feminino são mais restritas e é difícil alcançar o profissionalismo. Assim, as categorias de base possuem esse papel de dar suporte e preparar as jogadoras para se tornarem grandes mulheres, também incentivando sempre os estudos, independentemente da escolha a ser feita futuramente”, concluiu.





Informou ainda que, para 2024, o time londrinense está se estruturando para atuar com mais categorias de base em relação ao ano anterior, quando esteve ativo o sub-17, time vice-campeão paranaense em 2023, e o trabalho de polo social. Segundo ele, já estão garantidos os times sub-17 e sub-15, sendo que o sub-20 também deve ser montado, conforme o planejamento.

“Exatamente com essa intenção, abrimos a seletiva deste domingo pensando na formação dessas três categorias, e avaliaremos as atletas que demonstrarem melhor nível técnico e aptidão para a modalidade”, contou.





Sobre as atividades que irão compor os testes, o técnico expôs que serão aplicados treinos técnicos e jogos adaptados com foco em práticas com campo reduzido, a fim de observar a qualidade e o comportamento das atletas.

“Sabemos que, cada vez mais, o futebol moderno é ágil e se aproxima do futsal, onde as jogadas precisam ser feitas com inteligência e precisão, em curtos espaços de jogo e de tempo. Por isso, um dos pontos analisados será essa qualidade com a bola nos pés, o passe, toque de bola sob pressão, posicionamento, drible, noção de jogo e outros fundamentos. Temos um gol móvel no campo da empresa Bratac que permite essas adaptações e variações nos treinos, aprimorando a avaliação. Também iremos, é claro, ver como flui o jogo de maneira geral, a qualidade técnica, habilidade, marcação e intensidade. A maioria das meninas chega sem uma noção tática mais ampla, o que será trabalhado melhor quando as selecionadas ingressarem nas equipes”, detalhou.





A equipe de futebol feminino do Londrina existe há 11 anos com o trabalho da Tsuru, e mantém parceria com o LEC desde 2019. Nos últimos anos, o Londrina foi campeão sete vezes do campeonato Bom de Bola, que era a única competição feminina do Paraná até então (o Paranaense sub-17 está apenas em sua segunda edição). No Bom de Bola, o LEC venceu em 2013 e 2014 com a categoria sub-14, e em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022, com o sub-17.





O projeto do time feminino de futebol, conduzido por meio de parceria entre o Londrina Esporte Clube e a Associação Esportiva Tsuru, é uma das iniciativas que vêm recebendo recursos advindos da FEL (Fundação de Esportes) nos últimos anos, via Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).