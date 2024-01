Autódromo de Londrina recebe Track Day de motovelocidade neste sábado

O evento Track Day, voltado para pilotos ou proprietários de motos de altas cilindradas, vai acontecer neste sábado (27), no autódromo Internacional Ayrton Senna. O portão abre às 7h e o encerramento está previsto para as 17h30, qualquer pessoa poderá assistir gratuitamente e amadores ou profissionais podem participar.





As incrições estão abertas e se mantém até o dia da atividade por meio do Whatsapp (11) 97601-8100. Até o momento 40 pilotos se inscreveram. Podem participar proprietários de motos esportivas que tenham todo o equipamento de segurança, como macacão de couro (uma ou duas peças), botas, luvas e capacete fechado.

São disponibilizadas três categorias: A (experiente), B (intermediário) e C (iniciantes). Quem escolhe a categoria é o próprio piloto, porém, caso necessário, a equipe organizadora faz a troca. Cada bateria terá duração de 15 minutos. O Track Day é organizado pela Patrícia Lobrigate Eventos e tem apoio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





Lobrigate explicou que o Track Day é um dia de pista para treino, onde pilotos profissionais ou amadores podem acelerar com segurança e aprimorar suas técnicas de pilotagem. “Tenho instrutores que acompanham os iniciantes para apresentar o traçado do Autódromo. A grande maioria era ou são pilotos donos de motos esportivas de altas cilindradas, de 600cc ou 1000cc, que usavam as rodovias para acelerar e hoje usam o Autódromo para fazer isso, ou seja, praticar um esporte a motor com total segurança”, contou.

Segundo a organizadora, o evento abre o calendário automobilístico de Londrina em 2024 e contará com equipe completa para segurança dos pilotos, composta por médico, enfermeiro, socorrista e ambulância de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Além disso, haverá carro de resgate, sinalização de pista e brigadistas.





O diretor técnico da FEL, Claudemir Fattori, informou que o Track Day será o primeiro evento de 2024 realizado no Autódromo de Londrina. “Eventos de motociclismo e de automobilismo são muito importantes para Londrina, como é o caso do Track Day, organizado pela Patrícia Lobrigate Eventos. Essas ações movimentam o autódromo e contribuem para o desenvolvimento da modalidade e da economia local”, ressaltou.

A Copa de Motovelocidade terá início em março, nos dias 15,16 e 17, também no Autódromo de Londrina. As corridas acontecerão no dia 17, um domingo, a partir das 9h, e a entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma entidade filantrópica.





O campeonato terá cinco etapas, tendo as seguintes categorias: Escola 600cc e 1000cc (Categoria de base, entrada para quem quer começar a competir); 600cc Light e Pro; 1000cc Light, Pro e Master, para pilotos a partir dos 45 anos; 400cc, Light, Pro e máster; e 300cc.





Os pilotos podem obter mais detalhes sobre as datas dos eventos, além de acompanhar as fotos e vídeos, na página do Instagram @patricialupinettieventos.