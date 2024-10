Com apoio da torcida, LEC embarca para a decisão em MG

Com o apoio e o incentivo de um grupo de torcedores, o Londrina embarcou na tarde desta quinta-feira (3) para Minas Gerais. No sábado (5), o Tubarão enfrenta o Athletic, em São João Del Rei, no jogo que vale o acesso para a Série B.







Com faixas, bandeiras e gritos de 'Vamos subir Tuba", a torcida alviceleste marcou presença no Aeroporto José Richa e passou uma energia extra para o time alviceleste, que seguiu no início da tarde para Belo Horizonte. O LEC treina na manhã de sexta-feira (4), no CT do América, e, após o almoço, segue para o interior do Estado.



Londrina e Athletic se enfrentam no sábado, às 17h30, na Arena Sicredi, em São João Del Rei. Com uma vitória, o LEC garante o acesso, que pode vir também com um empate, desde que a outra partida do grupo, Ferroviária e Ypiranga, em Araraquara, também termine sem um vencedor. As duas partidas valem pela última rodada do quadrangular final da Série C.