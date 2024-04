Flamengo arrisca na estratégia e vê pressão subir mesmo após 1ª derrota no ano

A estratégia de priorizar as condições físicas dos atletas mesmo em partidas importantes têm gerado consequências ao Flamengo. Depois de poupar jogadores no empate em 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Brasileiro, o técnico Tite resolveu não levar sete jogadores para La Paz (BOL) e perdeu para o Bolívar por 2 a 1, resultado que pode deixar o time em situação desconfortável no Grupo E, caso o Millionarios bata o Palestino.



O tema foi a tônica da entrevista coletiva após o jogo na Bolívia. O técnico Tite, porém, se mostrou convicto em continuar priorizando a ciência para justificar a preservação de seu elenco.

Nas redes sociais, protestos. Muitos torcedores também questionaram a estratégia adotada e ressaltaram os pontos perdidos, ainda que o Fla tenha perdido seu primeiro jogo no ano e levado dois gols na temporada pla primeira vez.



Com os resultados, clássico ganha ainda mais peso. Depois desses dois insucessos, os rubro-negros encaram o Botafogo com uma pressão adicional. O duelo será domingo, 11h, no Maracanã.