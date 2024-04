Indefinição sobre Cássio pode dar sobrevida a Carlos Miguel no Corinthians

O goleiro Carlos Miguel está de olho na situação de Cássio enquanto avalia o futuro no Corinthians .



Carlos Miguel quer jogar mais e pode ser titular do Corinthians diante do momento ruim de Cássio. A próxima partida será contra o Fluminense, domingo (28), na Neo Química Arena.

O reserva tem refletido sobre a carreira e está incomodado por jogar pouco. O goleiro de 2,04m recebeu várias sondagens do Brasil e da Europa recentemente.



O cenário, até essa semana, era ruim para Carlos Miguel, que se via como reserva absoluto, sem perspectiva de se tornar titular e com notícias da possível renovação de Cássio. A situação mudou após outra noite ruim do titular e o seu desabafo após a derrota para o Argentinos Juniors.

