Corinthians ainda tem três reforços que não estrearam na temporada de 2022

O foco da diretoria do Corinthians na última janela de transferências foi a busca por um camisa 9 de peso e renome internacional. Embora tenha fracassado nas conversas com um centroavante, o clube do Parque São Jorge foi ao mercado da bola e acertou a contratação de quatro reforços para esta temporada: Paulinho, Bruno Melo, Ivan e Robson Bambu.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No entanto, a equipe alvinegra chega à sétima rodada do Campeonato Paulista, pela qual recebe o São Bernardo às 21h30 desta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, tendo promovido a estreia de apenas um deles até então.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Contratado para ser titular, o volante Paulinho é o único dos recém-chegados que já foi utilizado por Sylvinho e/ou Fernando Lázaro. Devido aos meses de inatividade após a rescisão na Arábia Saudita, o camisa 15 iniciou a temporada no banco de reservas, mas há duas rodadas ganhou a posição e, inclusive, já balançou as redes adversárias em duas oportunidades, contra Ituano e Mirassol.





Os demais reforços ainda estão em busca de afirmação no CT Joaquim Grava. O caso mais emblemático é o do zagueiro Robson Bambu, emprestado pelo Nice, da França, com o status de já ter defendido a seleção brasileira Sub-23. O defensor, no entanto, ainda está longe da sua forma física ideal e sequer foi inscrito no Campeonato Paulista.





Muito pior do que seu momento dentro das quatro linhas é o que acontece fora delas. Na semana passada, o corintiano foi acusado de estupro de vulnerável e aguarda as investigações da polícia sobre o caso. Em meio a tudo isso, o atleta se atrasou para os treinamentos e foi multado pela diretoria. Há, inclusive, a possibilidade de ele nem jogar pelo Corinthians.

Continua depois da publicidade





Da turma que ainda não foi a campo, o goleiro Ivan é o que gera maior expectativa na torcida. O jogador foi contratado da Ponte Preta para ser a sombra do ídolo Cássio no elenco. Acontece que a negociação com a equipe de Campinas se arrastou até sua conclusão e, além disso, o reforço ainda contraiu a Covid-19. Por isso, a comissão técnica precisou dar mais tempo de preparação ao arqueiro.





Ivan ainda não foi listado nem mesmo para o banco de reservas no Paulista, embora venha sendo relacionado para os jogos. O jogador é uma aposta de longo prazo no Corinthians e atualmente briga por espaço com o jovem Matheus Donelli, de apenas 19 anos.





Por fim, há o curinga Bruno Melo, emprestado pelo Fortaleza até o fim desta temporada. O jogador atua tanto na lateral esquerda como na linha de zaga, mas ainda precisa convencer a comissão técnica de que pode ter espaço no elenco. O reforço está inscrito no Paulista, apareceu no banco de reservas nas partidas contra Ferroviária e Santo André e aguarda um chamado.





Mais recentemente, o Corinthians informou à imprensa que o jogador não apareceu na lista de relacionados para o jogo contra o Ituano, fora de casa, por conta de questões pessoais.





Contra o São Bernardo, não há sinalização de nova estreia ao menos pela provável formação titular, que tem Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; e Róger Guedes.







Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Transmissão: Paulistão Play, Premiere e Record TV