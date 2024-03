Como Cristiano Ronaldo serviu de inspiração para Murilo chegar à seleção

Murilo, zagueiro do Palmeiras , realizou o seu maior sonho no início do mês: foi convocado para a seleção brasileira. O defensor de 26 anos afirmou à reportagem que se inspirou em Cristiano Ronaldo, criou uma "mentalidade vencedora" e construiu uma academia na própria casa para seguir em constante evolução.



"Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo porque ele é um jogador que dispensa comentários, fora da caixa mesmo, o cara está com quase 40 anos e está desse jeito, então eu vejo muito ele. O cara já tem tudo na vida, já conquistou tudo e ainda faz tudo da mesma forma como se não tivesse nada, então não tem por que eu não fazer nada, né? Eu busco tudo isso também, eu quero sempre melhorar, evoluir e buscar sempre a excelência. Eu estou buscando sempre a perfeição. Treino todo dia arduamente tentando melhorar, seja no Palmeiras ou na minha academia", diz Murilo.

