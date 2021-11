Corinthians enfrenta o Atlético-MG no Mineirão pelo Brasileiro

Com o Corinthians na briga por uma vaga para a próxima Copa Libertadores, a intenção da diretoria corintiana é ignorar qualquer pressão e manter Sylvinho no comando da equipe em 2022.



No início do Campeonato Brasileiro, o time chegou a ficar próximo da zona de rebaixamento, mas reagiu após as contratações de Willian, Roger Guedes, Giuliano e Renato Augusto.



Nesta quarta-feira (10), a equipe visita o líder Atlético-MG, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Nacional. O confronto será transmitido pelo Premiere.

"A gente está muito satisfeito com o Sylvinho. Ele ainda vai dar muitas alegrias para a torcida", disse o presidente Duilio Monteiro Alves.



O trabalho de Sylvinho já foi criticado pelas torcidas organizadas do clube. A maior delas, a Gaviões da Fiel, divulgou comunicado pedindo a demissão do treinador. A última vez aconteceu no mês passado, após derrota no clássico para o São Paulo.



Duilio Monteiro Alves classificou as reclamações como "exageradas".



Sylvinho trabalha com o planejamento para a próxima temporada porque o orçamento não vai depender da classificação para a Libertadores, segundo o presidente. A maioria dos reforços já foi contratada e o movimento maior deverá ser de saída, para aliviar a folha de pagamento.



Pela classificação atual, o Corinthians entraria na fase preliminar da principal competição sul-americana. Apenas os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos. No momento, a quarta posição é ocupada pelo Red Bull Bragantino, com 49 pontos. O clube do Parque São Jorge, sexto na tabela, tem 47 e uma partida a menos.



A depender dos resultados de Bragantino e Fortaleza, o Corinthians pode terminar a rodada no G4.



"O Sylvinho faz um bom trabalho e a gente precisa entender que é preciso tempo no futebol. A cobrança por resultados é imediata, mas a gente tem de seguir a nossa convicção. Acompanhamos o dia a dia e o ambiente. Ele continua com a gente", completou o presidente.



Para enfrentar o Atlético-MG, o único desfalque corintiano será o volante Cantillo, liberado para a seleção da Colômbia que, na quinta-feira (11), joga contra o Brasil, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.



Com isso, o técnico Sylvinho mandará a campo a seguinte escalação: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Du Queiroz e Renato Augusto; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito) e Róger Guedes.



Do outro lado, a novidade é a volta de Nacho Fernández, que cumpriu suspensão diante do América-MG. O técnico Cuca, porém, não contará com o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e os atacantes Vargas e Savarino, todos defendendo suas seleções.



O Atlético-MG deve ter a seguinte escalação no Mineirão: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa.





Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (10)

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Sportv e Premiere