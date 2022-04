Corinthians faz primeiro tempo perfeito e vence Botafogo na estreia

Corinthians só precisou de 45 minutos para definir o jogo de estreia no Brasileirão 2022, na tarde deste domingo (10). Contra um Botafogo pouco entrosado, o Timão encontrou espaços, abriu 3 a 0 e se poupou no segundo tempo para garantir a vitória por 3 a 1, fora de casa.





Os gols dos visitantes foram marcados por Paulinho, Gustavo Mantuan e Lucas Piton. Diego Gonçalves, de pênalti, descontou para o Fogão. Mesmo sem marcar, Willian foi um dos principais destaques da partida, com duas assistências em belos lances pelo lado esquerdo do ataque corinthiano.

Aos 16 minutos da primeira etapa, o Timão abriu o placar com Paulinho, que bateu de primeira e venceu Gatito Fernández após belo cruzamento de Willian, de três dedos. Dez minutos depois, em cobrança de escanteio, Róger Guedes ajeitou para o meio da área e Gustavo Mantuan mandou para as redes. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou o segundo gol corinthiano.

Com a desvantagem no placar e sob algumas vaias da torcida, o Botafogo ainda sofreu o terceiro gol, em mais uma jogada pelo lado direito da defesa. Willian passou de calcanhar para Paulinho, recebeu de volta e rolou para Lucas Piton finalizar.





Na segunda etapa, o Timão soube administrar o resultado e até perdeu chances de ampliar o marcador. O técnico Vítor Pereira poupou alguns jogadores, como Willian e Paulinho, substituídos no intervalo. O Botafogo melhorou e criou algumas oportunidades, mas teve pouca eficiência nas finalizações.





O gol de honra do time carioca saiu aos 20 minutos, em pênalti sofrido pelo jovem Matheus Nascimento. Diego Gonçalves foi para a cobrança e deslocou Cássio. No fim, 3 a 1 para os visitantes e frustração da torcida botafoguense, que compareceu em peso ao estádio Nilton Santos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Avaí, no sábado (16), às 19h, na Neo Química Arena. O Botafogo visita o Ceará no domingo (17), às 19h, no Castelão, em Fortaleza.