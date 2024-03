Daniel Alves se diz 'à disposição' do Tribunal em audiência sobre liberdade

O Tribunal da Catalunha se reuniu novamente com as advogadas de defesa e acusação de Daniel Alves, além do Ministério Público, nesta terça-feira (19).



A nova audiência analisou o novo pedido de liberdade emitido por Inés Guardiola, que defende o brasileiro, embasado pelo que ela chama de "sentença indefinida".

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso - tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.



Na audiência desta terça-feira (19), Daniel nem sequer compareceu. O jogador participou via teleconferência de dentro da prisão, e só falou ao fim da sessão.



Segundo fontes jurídicas ouvidas pelo UOL, o brasileiro se colocou à disposição do Tribunal em caso de liberdade.



A audiência foi fechada para imprensa, e a decisão ainda não foi publicada. A previsão é de que seja divulgada nos próximos dias.