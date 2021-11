Daniel Alves terá menor salário fixo do Barcelona, diz jornal

Na última sexta-feira (12), Daniel Alves acertou seu retorno ao Barcelona, com aval do novo treinador do clube, Xavi, que foi companheiro do brasileiro na primeira passagem dele pelo time espanhol. De acordo com o jornal "Sport", para chegar ao acordo com os catalães, o lateral direito teria oferecido algumas 'facilidades' ao clube, aceitando um tempo de contrato menor –até o fim da temporada– e também o menor salário fixo de todo o elenco.



O caso é parecido com os de Eric Garcia, Memphis Depay e Aguero, que fecharam seus contratos com o Barcelona abrindo mão de parte de seus salários, mas com variáveis maiores.



De acordo com a publicação espanhola, especificamente no caso de Daniel Alves, os ganhos do atleta podem aumentar significativamente com as variáveis, em um tipo de contrato por produtividade.



Daniel Alves já fez exames médicos no Barcelona e foi aprovado. A expectativa é que o jogador comece a treinar com seus companheiros ainda hoje, antes de sua apresentação, que deve ser na próxima quarta-feira (17).

Mesmo sabendo que Dani Alves só poderá jogar em janeiro, já que foi contratado fora da janela de transferências, Xavi quer ter o brasileiro em sua melhor forma para a reestreia e conta com a experiência do jogador para auxiliar os colegas nos treinamentos.



Esta será a segunda passagem de Daniel Alves pelo Barcelona. Na primeira, entre as temporadas 2008/09 e 2015/16, o defensor conquistou quatro vezes a Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16), quatro vezes a Supercopa da Espanha (2009, 2010, 2011 e 2013), seis vezes o Campeonato Espanhol (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16), três vezes a Supercopa da Uefa (2009, 2011 e 2015), três vezes a Liga dos Campeões da Europa (2008/09, 2010/11 e 2014/15), e três vezes o Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015).