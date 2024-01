Danilo se mantém 'zen' com título, recorde e futuro incerto no Corinthians

Conhecido por sua frieza na época de jogador do Corinthians, Danilo reforçou sua postura "zen" na final da Copinha, contra o Cruzeiro, em jogo disputado nesta quinta-feira (25) na Neo Química Arena que acabou com título alvinegro.

TRANQUILO... ATÉ O APITO FINAL

O ex-meia permaneceu em pé durante quase toda a decisão. O comportamento do corintiano, aliás, foi bem diferente do mostrado por um elétrico Fernando Seabra, comandante da equipe mineira, que se movimentou muito na beira do campo.



Apesar de gesticular bastante com seus comandados, Danilo optou pela serenidade ao longo dos 90 minutos. O técnico se exaltou em apenas dois ou três momentos -tanto com os jogadores quanto com o árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo.

A presença do auxiliar Vinicius Marques foi constante. Não foram raras as vezes em que o treinador recebeu informações de seu braço direito, que apareceu com uma prancheta na busca de conter o ímpeto do Cruzeiro.



O gol invalidado da equipe mineira, já na etapa final, manteve Danilo gelado. Ele aguardou um posicionamento do juiz e, imediatamente após a anulação, chamou GH para substituir Pedrinho sem grande alarde.

Pouco depois, Kayke marcou um golaço e levou o ex-meia ao delírio. O técnico gritou e ergueu os braços, mas evitou sair da área técnica em meio à festa de membros da comissão técnica.



O apito final fez Danilo, finalmente, extravasar -do seu jeito, é claro. Ele entrou no gramado caminhando, falou com alguns jogadores e acenou, por mais de 30 segundos, para a torcida do Corinthians em meio à emoção.

RECORDES BATIDOS. E O FUTURO?



Danilo tornou-se o único a ser campeão, dentro da Neo Química Arena, como jogador e treinador. Ele também é o primeiro a conquistar o combo Copinha, Paulistão, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial pelo alvinegro.O técnico falou sobre seu futuro no clube, e na calmaria: admitiu que "não tem nada definido" e jogou a responsabilidade de seu cargo para o presidente Augusto Melo -o ex-meia chegou na gestão de Duilio Monteiro Alves, opositor do novo presidente.

Até então o objetivo era a Copinha: chegar até a final. Esse era o meu pensamento. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Quem decide isso é o presidente, mas a princípio, o meu pensamento é continuar, ainda mais depois de um título desse Danilo, em entrevista coletiva





