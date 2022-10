De virada, LEC vence o Sport no Café e segue na briga pelo G4

Em uma tarde ensolarada, a camisa alviceleste brilhou no estádio do Café. Jogando contra um adversário direto por boas posições na Série B, o Londrina jogou bem e venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado (22). Os quase 2.400 torcedores que foram ao palco esportivo se animaram com o resultado e aplaudiram a equipe, que conquistou o segundo triunfo consecutivo na reta final de campeonato.





O Tubarão agora soma 53 pontos, subiu para a sexta colocação e ainda passou o Leão da Ilha. As chances do LEC subir para a elite do futebol nacional são mínimas, mas existem. O Vasco venceu na rodada e tem 59 pontos, enquanto que o Grêmio ainda entra em campo no domingo (23), contra o lanterna Náutico. Com seis pontos em disputa, o Londrina está a cinco pontos do Bahia, terceiro.

O LEC começou o jogo com mais posse de bola e chegou bem aos três minutos. Em cobrança de lateral, Caprini chutou forte, mas o goleiro Saulo apareceu bem. O Sport ficou mais fechado e disposto a aproveitar as bobeiras do adversário para contra-atacar. Uma dessas oportunidades foi com Facundo e Vagner Love, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 30 minutos, Caprini mandou no ângulo e por pouco a bola não entra.





Sete minutos depois, silêncio no Café. Facundo levou a bola pelo lado direito e fez lançamento rasteiro para Love, que dessa vez não desperdiçou e colocou no fundo da rede.





O Londrina respondeu com Saimon, que após cobrança de falta de João Paulo, cabeceou para o chão e Saulo mandou para escanteio. No finalzinho, Maheus Albino evitou mais um gol do Leão da Ilha, com defesa em dois tempos.





