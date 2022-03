Duelo entre São Paulo e Palmeiras será primeiro do Paulista com liberação de 100% do público

Na esteira do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, o governo de São Paulo também autorizou os clubes a ter 100% da capacidade de público nos estádios paulistas.



De acordo com o governador João Doria (PSDB), a medida já passa a valer a partir desta quarta-feira (9). O São Paulo, por exemplo, informou que colocará a capacidade máxima do estádio do Morumbi à disposição dos torcedores para o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta (10), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Será o primeiro jogo desta edição do Estadual que poderá contar com arquibancadas lotadas.



A ampliação do público ocorre quase dois meses após a FPF (Federação Paulista de Futebol) ter acatado uma sugestão do governo estadual para a restringir a presença das torcidas a 70% da capacidade das praças esportivas. Os torcedores chegaram a ser proibidos nas arenas no início da pandemia, em 2020.



"Isso se aplica também a todas as modalidades esportivas praticadas ao ar livre no estado de São Paulo. A partir de hoje, 100% de ocupação, e não há mais a necessidade de utilizar máscaras, havendo apenas a recomendação", disse o governador, nesta quarta.



Procurada pela reportagem, a FPF afirmou por meio de nota que vai seguir a orientação do governo, mas que "mantém a recomendação do uso da máscara em todos os ambientes abertos".



A mudança é impulsionada por dois indicadores: a queda de casos de infecção e de óbitos e os dados de avanço da campanha de imunização.



Desde o começo da semana, os assessores do tucano têm se empenhado em fazer vídeos sobre o fim da necessidade de vestir máscara.



O Corinthians também informou seus torcedores sobre a liberação de uma nova carga de ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, no sábado (12), na Neo Química Arena.



Os clubes ressaltam, contudo, que é necessário apresentar o comprovante do esquema vacinal completo contra a Covid-19 para ter acesso aos estádios.



Crianças menores de cinco anos precisam apresentar um teste negativo de PCR, realizado com até 48h de antecedência ao jogo, para ter acesso às arenas. Crianças de 5 a 11 que ainda não tenham tido acesso à primeira dose das vacinas também terão de apresentar um teste.



De acordo com Vacinômetro do governo, até a tarde de quarta-feira, 89,33% de toda a população acima de cinco anos estava com o esquema vacinal completo.



O município de São Paulo informou em seu último boletim diário da Covid-19, publicado nesta terça (8), que 80,21% da população entre 5 a 11 anos recebeu a primeira dose da vacina. Além disso, 24,7% das crianças foram imunizadas com a segunda dose. O total desse público é de 1.083.159 crianças de 5 a 11 anos, segundo a prefeitura.