Em busca do acesso, Londrina EC dispara e Vasco despenca no returno da Série B

O Londrina entrou definitivamente na briga por uma vaga no G4 da Série B graças à recuperação no segundo turno. Ao mesmo tempo que o Tubarão subiu, o Vasco, adversário direto do Alviceleste neste momento, despencou na segunda metade da competição.





Enquanto o LEC somou 18 pontos no returno, o Vasco acumulou apenas 10. Os dois times estão separados somente por um ponto na tabela (45 a 44) e se enfrentam daqui a duas rodadas em São Januário. No segundo turno, o Londrina tem a terceira melhor campanha com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Aproveitamento de 60%. A equipe carioca é apenas a 15ª no segundo turno, com três vitórias, um empate, seis derrotas e aproveitamento de apenas 33%.

Ao final do primeiro turno, o Vasco era o segundo colocado com 35 pontos, enquanto o Alviceleste ocupava a sétima colocação, com 26. Se o LEC apostou no trabalho do técnico Adilson Batista, que se consolidou ao longo da competição, o Vasco estreou o técnico Jorginho contra o Grêmio no domingo (11) - derrota por 2 a 1 - como o seu terceiro treinador no Brasileiro.





A queda vascaína na tabela aconteceu justamente no período em que o time ficou sem um treinador efetivo. Maurício Souza foi demitido na primeira rodada do returno e Jorginho chegou somente oito jogos depois. O clube de São Januário começou a Série B sob o comando de Zé Ricardo.





No primeiro turno, o aproveitamento do LEC foi de 45%, e o do Vasco, 61%. Neste momento, o time carioca tem 51% de aproveitamento contra 50% do LEC.





