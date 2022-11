Entenda por que o jogador Richarlison é chamado de pombo

O jogador Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira e responsável pela vitória do Brasil contra a Sérvia na quarta-feira (24), tem o apelido de Pombo. Após a partida, as redes sociais foram inundadas com essas referências ao atacante.



Richarlison recebeu esse apelido em setembro de 2018, quando postou um vídeo imitando o bicho ao som da música "Dança do Pombo", de MC Faísca e Perseguidores, que estava em alta na época.

Publicidade



Como hábito, ele costuma comemorar os gols reproduzindo o som típico associado ao animal, "pru". Além disso, o jogador posta com frequência emojis de pombo nas redes sociais.



O próximo jogo do Brasil será nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, que venceu Camarões por 1x0 na manhã desta quinta (24). Na terceira rodada, serão justamente os camaroneses os adversários da seleção brasileira, em partida marcada para 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.