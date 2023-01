Equipe de arbitragem para partida entre Londrina Esporte Clube e Cianorte está definida

A equipe de arbitragem para a partida do e o Cianorte já está definida. A 3ª rodada do Campeonato Paranaense será no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, neste domingo (22), às 18h30. A equipe de arbitragem para a partida do Londrina Esporte Clube e o Cianorte já está definida. A 3ª rodada do Campeonato Paranaense será no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, neste domingo (22), às 18h30.





O árbitro do duelo será José Mendonça da Silva Jr. Também compõem a equipe os auxiliares Ivan Carlos Bohn e Vinícius Martinelli Gomes. O quarto árbito será Rodrigo Aparecido Pereira.

Publicidade

Publicidade





Em 2022, José Mendonça da Silva Jr apitou um jogo do Londrina contra o Rio Branco no Campeonato Paranaense.