Felipe Melo admite 'borboletas no estômago' na véspera da decisão

Felipe Melo e Abel Ferreira deram entrevista coletiva no Estádio Centenário de Montevidéu na tarde desta sexta-feira (26), na véspera da final da Copa Libertadores. A certa altura, uma jornalista admitiu estar nervosa ao fazer uma pergunta, o treinador respondeu dizendo ser normal, e o volante discorreu em seguida sobre a sensação.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

"O Abel já falou, né. As 'burbuletas', né", brincou o volante, imitando o sotaque do treinador. "As borboletas aqui dentro ficam, que ficam bonitas. Essa ansiedade é normal. Enquanto tiver este frio na barriga, você está no caminho certo. Falo sempre aos meus filhos que esta sensação é muito gostosa: sentir o frio na barriga, vontade de ir ao banheiro, já pensando, sonhando", afirmou Felipe Melo.



"Gosto de estar no meu quarto e narrar o jogo, pensar aquilo que vai acontecer. Isso me deixa tranquilo, sabedor do que é preciso fazer em campo. Claro que, vai chegando mais perto do jogo, vai aumentando. Mas é normal, é gostoso. Aí, quando a bola rola, passa tudo e entra a experiência, porque a gente ganha bem para isso", completou o jogador palmeirense.



Felipe Melo sentiu dores no joelho direito no começo da semana e por isso desfalcou o Palmeiras no jogo contra o Fortaleza, o último em que os titulares estiveram em campo. Desde então o volante seguiu um cronograma específico de trabalho para estar à disposição na decisão da Libertadores. Nesta mesma coletiva, Abel Ferreira confirmou que ele "vai jogar".

Continua depois da publicidade



Se confirmado no time, o veterano de alguma forma repete a recuperação que teve a tempo de disputar a final da Libertadores 2020, no começo deste ano, quando superou uma fratura para poder enfrentar o Santos no Maracanã.



"É engraçado, dou bastante risada porque, na temporada passada, ainda neste ano, eu quebrei o pé e ficou uma incógnita se eu iria chegar. Tinha fé de que chegaria, e pude entrar em campo. Agora novamente mais esse probleminha. Eu gosto de encarar os problemas já procurando solução: estamos nos preparado, com certeza estarei à disposição. O grande capitão ajuda com cinco, dez, 90 minutos, dentro do vestiário", afirmou.



Palmeiras e Flamengo disputam a final da Copa Libertadores 2021 a partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado (27). Pela primeira vez na história a competição reúne os dois campeões mais recentes em uma nova decisão.