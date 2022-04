Fifa sorteia grupos da Copa do Mundo nesta sexta

A Fifa sorteia, nesta sexta-feira (1), os grupos da Copa do Mundo 2022, que será disputada no Catar a partir de novembro. O sorteio está marcado para as 13h, em Doha, capital do país-sede da Copa.

As 32 seleções classificadas - 29 já estão definidas - serão divididas em oito grupos com quatro equipes cada, uma vinda de cada pote do sorteio. Os potes foram definidos de acordo com o ranking da FIFA. O Brasil, atual líder do ranking, é um dos cabeças de chave, assim como Catar, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Seleções tradicionais, como Alemanha e Holanda, estão no Pote 2 e, portanto, podem ser adversárias do Brasil já na primeira fase.





Os últimos três classificados para o Mundial serão definidos em junho. Nas Eliminatórias Europeias, a seleção de País de Gales aguarda o vencedor do confronto entre Ucrânia e Escócia. Na represcagem mundial, a seleção do Peru vai enfrentar Austrália ou Emirados Árabes Unidos, enquanto Costa Rica e Nova Zelândia decidem a outra vaga.