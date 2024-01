Flamengo anuncia a renovação de contrato com Victor Hugo

Galvão Bueno sugere fim de prêmio que elegeu Messi o melhor

Depois que deixou a Globo, o narrador Galvão Bueno não tem poupado críticas a muitos acontecimentos do esporte. E agora, a bola da vez é o prêmio The Best da Fifa, que elegeu mais uma vez o argentino Lionel Messi como o melhor jogador do mundo.