Flamengo consegue empate com Talleres e segue invicto na Libertadores

O Flamengo buscou empate duas vezes contra o Talleres, da Argentina, na noite de quarta-feira (4), em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com o resultado, o rubro-negro segue invicto e líder do Grupo H com 10 pontos. O time argentino é o segundo, com sete.

Continua depois da publicidade





O primeiro gol no estadio Mario Alberto Kempes saiu aos 34 do primeiro tempo, quando Willian Arão marcou contra para os donos da casa.





O placar foi definido na segunda etapa. Aos 4 minutos, Arrascaeta chutou de fora da área e acertou o ângulo.





Aos 11, porém, o Talleres fez o segundo com Michael Santos. Pedro fechou o placar aos 25 depois de receber passe de Gabigol e toca na saída do goleiro.

Continua depois da publicidade





O próximo compromisso do Fla é o clássico contra o Botafogo no domingo (8), às 11h, no Campeonato Brasileiro.