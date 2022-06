Flamengo divulga saída do técnico Paulo Sousa

A novela envolvendo o técnico Paulo Sousa chegou oficialmente ao fim no início da noite desta quinta-feira (9), quando o Flamengo publicou uma nota no seu perfil oficial no Twitter informando que o treinador português não comanda mais a equipe de futebol profissional.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional. A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20”, aponta a publicação.

Sousa vinha sendo alvo de muitas críticas desde a derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. A situação ficou ainda mais complicada com o fraco início de Brasileiro, no qual o Rubro-Negro ocupa a 14ª posição da classificação com doze pontos. A decisão pela saída foi tomada na última quarta (8), após a derrota de 1 a 0 para o Bragantino.





O técnico iniciou a trajetória na Gávea no dia 10 de janeiro deste ano. Comandou a equipe em 32 partidas (com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas).