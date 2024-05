Foz do Iguaçu Futebol Clube aplica goleada histórica no Grêmio Maringá

Neste domingo (5), o Foz do Iguaçu Futebol Clube escreveu seu primeiro capítulo dentro dos gramados, após o novo grupo gestor assumir o comando do clube em março deste ano, com o pentacampeão Edmílson Moraes à frente do projeto. Jogando em casa, no Estádio do ABC, o Foz não deu chances para o Grêmio Maringá e anotou uma goleada por 7 a 0, com gols de Sandro Rios (2), Kauã Gomes, Flávio Rene, Carlos Alberto e Rodriguinho.





Foram mais de 1000 pessoas presentes, que assistiram uma das maiores vitórias da história do clube, o que alegrou o treinador Zé Roberto Lucini. "Agradecemos a todos que estiveram presentes na nossa estreia e queremos sempre contar com o torcedor lotando o estádio. Fizemos uma grande apresentação e sei que agora aumentará também a expectativa da torcida, mas luta nunca vai faltar. E é isso que deixo de recado para o torcedor. Luta e profissionalismo não vão faltar. E eu espero que o torcedor faça como hoje, retribuindo cada vez mais, para que saiam cada vez mais gols e vamos dar tudo dentro do campo para buscar o acesso para a primeira divisão", afirmou Zé Roberto.

Um dos destaques da partida, Flávio Rene marcou dois gols na vitória, sendo um deles um golaço por cobertura no goleiro adversário. O camisa 11 também celebrou a boa estreia do elenco. "Foi uma estreia que todo mundo se doou e se dedicou, e graças a Deus saímos com um belo resultado. Buscamos respeitar o adversário, mas jogamos nosso jogo, construímos nossos gols e conquistamos a primeira vitória. Agradecemos toda torcida que nos apoiou e vamos trabalhar firme para a próxima rodada", afirmou o atacante, que ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo e por pouco não marcou três gols logo na sua estreia pelo clube.





Entre os atletas inscritos para o jogo, 16 vestiram a camisa do Azulão pela primeira vez, como Sandro Rios, Flávio Rene e Carlos Alberto, que fizeram seus primeiros gols pelo clube. Outros dois que marcaram gols, Kauã Gomes, cria do Foz, e Rodriguinho disputaram a primeira divisão pelo Foz na última temporada, além de Felipe que também é remanescentes.

Agora o clube volta a trabalhar durante a semana para mais um jogo em casa, diante do Patriotas, que também venceu na estreia, por 2 a 0, diante do Laranja Mecânica. A partida acontece no próximo domingo (12), que será Dia das Mães, e o Foz está preparando promoções especiais para as mamães.





Ficha Técnica

Rodada 1 - Segunda Divisão do Campeonato Paranaense

Foz do Iguaçu FC 7x0 Grêmio Maringá

Gols: Sandro Rios (2), Kauã Gomes, Flávio Rene, Carlos Alberto e Rodriguinho.

Público: 1.058