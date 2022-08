Gestor desiste de negociação e Jhonny Lucas deixa o Londrina EC

Um dos jogadores mais versáteis do time de Adilson Batista, o meia Jhonny Lucas não jogará mais pelo Londrina. Segundo publicou o GE, o gestor Sergio Malucelli afirmou ao portal que desistiu de comprar os direitos econômicos do jogador, que tem vínculo com o Sint-Truidense, da Bélgica. Em acordo com o clube belga, o Londrina chegou a prorrogar o contrato de empréstimo de Jhonny Lucas até 31 de julho, com preferência de compra. Sem o acerto, o jogador cumpriu contra o Criciúma, no último sábado (30), sua última partida com a camisa alviceleste.



“Não exercemos o direito da opção de compra que tínhamos. Tinha acertado já com ele e com o clube, mas desistimos após uma avaliação interna, até pela situação financeira que estamos enfrentando" disse Malucelli, ao ge.







Jhonny Lucas, 22 anos, fez 41 jogos pelo Londrina desde que veio ao clube no ano passado, por empréstimo, após ter defendido o Paraná Clube. Ele marcou dois gols, ambos na Série B deste ano. O meia havia recebido o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma e seria desfalque certo para o jogo deste sábado (6), contra o Norizontino, no interior paulista.







Se perde Jhonny Lucas, o Tubarão “ganha” o zagueiro Gustavo Vilar, 22 anos, outra peça de destaque da equipe nesta Série B. O Londrina comprou 50% de seus direitos econômicos do Maringá. Ele estava contratado por empréstimo e acertou novo vínculo, agora em definitivo, até 2025.







