Goleiro Arthur é a nova contratação do Londrina EC

O goleiro Arthur, 27, é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atleta de chega por empréstimo do Azuriz até o final da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.





Ele é natural de Braço do Norte-SC e iniciou a carreira no Joinville-SC. Em 2017, chegou à categoria de base do Coritiba, onde ficou até 2021, com alguns empréstimos naquele período.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em 2022, chegou ao CRB, foi emprestado ao Mirassol e voltou no ano seguinte ao clube alagoano. Em 2024, transferiu-se para o Azuriz, em que disputou o Campeonato Paranaense, considerado um dos melhores da posição na competição.