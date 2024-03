Londrina EC confirma terceiro reforço e libera mais jogadores para a Série C

O Londrina anunciou nesta segunda-feira (25) o seu terceiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do zagueiro Rayan Ribeiro, 27 anos. O jogador vem por empréstimo do Itabirito (MG) até o final da temporada.







Mineiro de Vazante, Rayan fez a sua carreira praticamente toda no futebol de Minas Gerais, com destaque em clubes como o Athletic, Pouso Alegre e Itabirito, onde disputou o Estadual deste ano. Participou de nove partidas na competição. O zagueiro atuou ainda no futebol maranhense a alagoano.

O Londrina tem no atual elenco para a função de zagueiro, Frazan, Davi, Luis Felipe e Darlan. O Tubarão já havia anunciado as contratações do meia Giancarlo e do atacante Iago Teles. O Alviceleste negocia a contratação do goleiro Arthur, que jogou pelo Azuriz no último Paranaense.





SAÍDAS

Após solicitar a saída do volante Victor Hugo, o ex-gestor Sérgio Malucelli comunicou ao LEC para liberar também o goleiro Neneca e o atacante Peu, atletas que têm vínculo com a SM Sports.





O Londrina tenta negociar a permanência de Neneca e Peu, que foram titulares no Paranaense, mas os jogadores já não participaram da reapresentação na segunda-feira (25). Em entrevista à FOLHA na última sexta-feira, Malucelli havia afirmado que não pediria a saída de Neneca e Peu.





