Chegada de Luis Suárez ao Grêmio agita futebol brasileiro

A vitória do tricolor sobre o modesto São Luiz de Ijuí por 4 a 1 na Recopa Gaúcha não foi surpreendente, porém o desempenho do midiático centroavante uruguaio logo em sua primeira partida diante da torcida gremista provocou euforia no Rio Grande do Sul.





Para muitos, Suárez é a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, e o atacante não deixou a desejar, tornando-se o primeiro jogador a marcar três gols e levantar uma taça em sua estreia pelo Grêmio - a última "tripletta" do uruguaio havia sido há quase cinco anos.





O jornal Zero Hora, principal do Rio Grande do Sul, afirmou que a atuação de Suárez foi "histórica", enquanto o Correio do Povo destacou que o uruguaio fez a Arena do Grêmio "pulsar".

Já nacionalmente, a emissora ESPN destacou que o atacante gremista "levou a torcida à loucura"; por sua vez, a Band mencionou a "estreia dos sonhos" da estrela sul-americana. Por fim, o portal GE afirmou que Luisito deu um passo "para se tornar ídolo".





Embora não seja o mesmo Suárez de Ajax, Liverpool e Barcelona no aspecto físico e técnico, o "Pistoleiro" representa uma presença de peso para o Grêmio, que já ambiciona títulos nacionais em seu retorno à primeira divisão do Brasil.





Suárez foi aplaudido de pé pelos gremistas ao ser substituído, e a euforia não só tomou conta dos torcedores presentes no estádio, mas também nas redes sociais.





Uma usuária comentou no Twitter que está "sonhando", enquanto outro destacou que o hat-trick foi um "delírio coletivo". Tricolores também usaram diversas vezes o termo "suarizado" para mostrar que os gremistas já se renderam ao jogador uruguaio.