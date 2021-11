LEC começa o planejamento para 2022 depois do drama na série B

O torcedor do Londrina ainda comemora a permanência do clube na Série B, enquanto a direção já começa a planejar a temporada 2022. Depois do drama que foi a campanha ao longo deste ano, a meta é diminuir os erros para almejar uma posição melhor no Brasileiro.

Em 2022, o Alviceleste volta a ter um calendário cheio e a principal novidade é a presença na Copa do Brasil, competição que o Tubarão não disputou este ano. A vaga no torneio milionário foi assegurada com o título estadual. No Paranaense, a estreia será no dia 23 janeiro e a Série B começa em abril. O LEC ainda vai jogar a Copa São Paulo, em janeiro. A principal competição da categoria sub-20 do futebol brasileiro não foi realizada em 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus.

A primeira definição para a próxima temporada é sobre o comando técnico. Não é oficial, mas Márcio Fernandes não deve seguir no clube. O treinador, inclusive, já retornou para Santos na segunda-feira. Em tom de despedida, ele agradeceu todo o apoio e respaldo que teve, sobretudo nos momentos mais difíceis.





"Tivemos toda a força e a condição das pessoas que dirigem e nunca faltou confiança. Do Germano, do João (Severo), a vinda do PC (Gusmão) fortaleceu muito o trabalho e o sentimento de família que construímos aqui. Não faltou suporte para trabalhar e os jogadores deram a resposta colocando em prática o que foi treinado", afirmou Fernandes, que terminou a Série B com aproveitamento de 45,6%.





