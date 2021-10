Londrina briga pelo título paranaense contra o FC Cascavel

Em meio a um momento delicado na Série B, o Londrina volta as suas atenções em busca do seu quinto título paranaense. O Tubarão decide nesta quarta-feira (13) o Estadual contra o FC Cascavel. O jogo será às 15h20, no estádio Olímpico Regional.

Enquanto o LEC se divide com a luta para evitar o rebaixamento no Brasileiro, o FCC joga todas as suas fichas no Paranaense como forma de amenizar a precoce eliminação na Série D. Seria um título inédito para o time do Oeste. Já o Tubarão tenta repetir as façanhas de 1962, 1981, 1992 e 2014.

As equipes entram em pé de igualdade depois do 1 a 1 no estádio do Café. Quem vencer, conquista o título. Em caso de um novo empate, a decisão vai para a penalidades. Foi nos pênaltis que o Alviceleste ganhou o seu último título estadual, em cima do Maringá, no Willie Davids, há sete anos.





No treino de segunda-feira, alguns integrantes da torcida organizada Falange Azul acompanharam a movimentação no CT da SM Sports, conversaram com os jogadores e mostraram apoio irrestrito ao elenco nesta semana decisiva, em que além da final o time terá um confronto direto pela Série B com o Operário, no sábado (16), em Ponta Grossa.

Os torcedores entregaram uma carta ao elenco, comissão técnica e diretoria mostrando a importância da conquista do título e da manutenção do clube na Série B. "Acreditamos neste elenco, jamais deixamos de apoiar e estamos juntos para passar por essas batalhas e nos manter na Série B", escreveu a torcida. O torcedor do Londrina não poderá apoiar a equipe no estádio Olímpico, já que o protocolo da Federação Paranaense não permite a presença de torcedores visitantes. A Rede Massa transmitirá a partida ao vivo. A direção do FC Cascavel espera cinco mil torcedores na partida decisiva.





