Londrina EC blinda euforia na reta final da série B do Brasileiro

No seu melhor momento na série B e às portas do G4, o Londrina afina o discurso e se blinda da empolgação da torcida na reta final do Brasileiro. O objetivo de todos no clube é manter a humildade, os pés no chão e seguir surpreendendo nas nove rodadas restantes.





Em quinto lugar, com 44 pontos, um a menos que o Vasco, e com a terceira melhor campanha do returno, o LEC tem crescido de produção justamente no momento decisivo da competição. Internamente, no entanto, não há euforia, mas sim a consciência que tudo está em aberto e que é preciso seguir evoluindo.

"A euforia faz parte até porque no início éramos colocados como um dos candidatos ao rebaixamento. Mas temos que deixar a euforia para a torcida porque sabemos o quanto é difícil somar os pontos", frisou o zagueiro Saimon. "O campeonato está em aberto e temos totais condições de conquistar uma vaga no G4. Temos que manter o que temos feito até aqui, que é ser competitivo dentro e fora de casa".





A chegada do LEC ao G4 se deve muito também ao retrospecto como visitante. O Alviceleste tem o segundo melhor retrospecto fora de casa do Brasileiro, com 40,4% de aproveitamento, ficando atrás apenas do líder Cruzeiro. Na sexta-feira (16), o Tubarão encara o Tombense, às 21h30, em Muriaé (MG), e o técnico Adilson Batista cobrou atenção do elenco.





"O que tenho feito e que não muda nada por estarmos perto do G4 é a responsabilidade pelo campeonato e o respeito pelos adversários. Temos que vivenciar o jogo difícil com o Tombense, que cresceu, está jogando bem e tem bons jogadores. É bom lembrar que no primeiro turno eles podiam ter feito 2 a 0 e depois nós empatamos no fim", apontou. O Tombense vem de duas derrotas seguidas e estacionou nos 39 pontos, agora em 11º.





