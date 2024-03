Londrina EC caminha para oficialização da SAF e anuncia novo CT em um ano

O Londrina EC espera finalizar nas próximas semanas os trâmites burocráticos para a oficialização e criação da sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que terá 90% das suas ações adquiridas pela Squadra Sports. O clube também anunciou a construção de um centro de treinamentos para começar a ser utilizado em até 12 meses.







Estes foram alguns dos assuntos abordados na entrevista coletiva da cúpula diretiva da Squadra Sports, na manhã de sexta-feira (15), com a participação do CEO do grupo, Paulo Assis, do executivo de futebol, Luiz Kriwat, e do Head Comercial, Robson Lima.

Em pouco mais de uma hora de contato com os jornalistas, os diretores falaram ainda sobre as reformas no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), a liberação do dinheiro da Liga Forte do Futebol, a criação de um novo programa de sócio-torcedor e a montagem do elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.