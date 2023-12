Londrina EC: Depois de aprovação de parceria, futebol continua com incertezas

A Squadra Sports, do ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani, vai comandar o futebol do Londrina a partir de 2024. No entanto, os novos gestores do futebol do clube ainda não se pronunciaram oficialmente e o torcedor pouco sabe do que esperar do futuro alviceleste.





Na última semana, o Conselho de Representantes do LEC aprovou a proposta da Squadra para assumir o futebol, que é vinculante à criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A sociedade anônima deve estar concluída em até 90 dias. A empresa vai adquirir 90% das ações da futura SAF.

Publicidade

Publicidade





A montagem de toda a estrutura e a formação do elenco para a disputa do Campeonato Paranaense já são responsabilidades da Squadra, que tem sede em Salvador. No entanto, pouca coisa se sabe sobre os planos dos novos investidores.





A única situação definida até agora é a apresentação do elenco, agendada para o dia 3 de janeiro. O time terá apenas 15 dias de preparação para a estreia no Paranaense, no dia 18, contra o Operário, em Ponta Grossa.





Até mesmo os jogadores que possuem contrato com o clube - são 20 no total - e serão utilizados no Estadual não receberam qualquer contato dos novos investidores. Os atletas não foram comunicados oficialmente da data da apresentação, horário e local.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.