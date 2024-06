Londrina EC divulga comunicado oficial de conclusão da venda SAF

Em comunicado divulgado à imprensa no início da tarde desta sexta-feira (7), o Londrina Esporte Clube informou que "foi concluído o processo de aquisição de 90% do Londrina Esporte Clube SAF pela Squadra Sports".





De acordo com o texto, "as assinaturas dos documentos definitivos e registro nos órgãos competentes foram finalizados e a conclusão deste processo marca um novo capítulo na história do clube e reforça o nosso compromisso em alçar o Londrina à elite do Futebol Brasileiro, com o desenvolvimento do esporte na cidade e no estado".

A nota ainda diz que "a Squadra Sports reconhece a rica história e o legado do Londrina no cenário regional e nacional. Nosso objetivo é implementar um modelo de gestão e excelência esportiva, buscando sempre o sucesso dentro e fora dos campos. Estamos focados em resultados sustentáveis a longo prazo e acreditamos que, com o apoio de uma equipe de profissionais experientes e dedicados, seus torcedores e entidades Londrinenses o clube alcançará novos patamares de sucesso.





Agradecemos a todos os envolvidos neste processo, especialmente aos torcedores, conselho e diretoria, cuja paixão e lealdade são fundamentais para o sucesso do projeto. Juntos, iniciaremos uma nova era de conquistas e realizações".