Londrina EC está perto de acertar compra do volante Jhonny Lucas

O Londrina está perto de acertar a compra do volante Jhonny Lucas. O jogador está emprestado ao Tubarão e seu contrato vence em 30 de junho. O LEC pretende adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta.

Jhonny Lucas chegou por empréstimo ao LEC no segundo semestre do ano passado e pertence ao Sint-Truiden, da Bélgica.

O Londrina ofereceu 500 mil euros ao clube belga pela metade dos direitos do atleta. Na cotação atual, o valor é de R$ 2,6 milhões e o alviceleste negocia agora a forma de pagamento.





Entre a diretoria do LEC o comentário é que a negociação está fechada e o volante vai seguir no clube. Jhonny Lucas é um dos principais jogadores do elenco e peça chave na disputa a série B.





