Londrina EC estreia na Copa do Brasil de olho na premiação

Dois meses depois de iniciar a temporada e dez jogos oficiais, o Londrina tem o seu mais importante desafio em 2022. O Tubarão estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (2) diante do Ceilândia, às 15h30, no estádio Abadião, na cidade-satélite do Distrito Federal.



É a 14ª participação do Alviceleste na competição - o LEC acumula 38 jogos e 16 vitórias. No atual formato, a melhor campanha foi em 2019, quando o clube chegou até a quarta fase e foi eliminado pelo Bahia. Ausente da competição no ano passado, o Tubarão projeta avançar contra o time candango, o que garantiria mais uma cota de R$ 750 mil para os cofres.



Todo o planejamento alviceleste foi feito pensando nesta partida. No último jogo do Paranaense - derrota por 2 a 1 para o Rio Branco - todos os titulares foram poupados e nem o técnico Vinícius Eutrópio comandou a equipe em Paranaguá. Pelo regulamento, o Londrina joga pelo empate para voltar classificado do Planalto Central.







