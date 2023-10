Londrina EC: faltando sete jogos, Fonseca evita jogar a toalha na Série B

Os gols foram marcados por Zé Roberto aos 9 minutos, quando apareceu livre na área, e aos 19, em cobrança de pênalti. A melhora do LEC na segunda etapa não foi suficiente para reverter o placar.

A derrota sofrida para o Mirassol aprofundou a crise do Londrina, que já perdeu 19 jogos nesta edição da Série B. Na vice-lanterna, com apenas 24 pontos, o clube pode ver a distância para fora da zona de rebaixamento aumentar durante a rodada. O ânimo causado pela vitória sobre o Sampaio Corrêa em casa na semana passada parece não ter surtido efeito em campo.

Para aqueles que criaram esperanças com uma possível recuperação do Londrina, o jogo desta terça-feira (3) t

Para aqueles que criaram esperanças com uma possível recuperação do Londrina, o jogo desta terça-feira (3) t





O técnico Roberto Fonseca, em entrevista à rádio Clube FM, afirmou que a situação não é fácil, mas que o Tubarão precisa buscar a permanência. “Sabemos que não é neste momento apenas que tudo isso tem acontecido, é o campeonato inteiro. Mas nós temos que acreditar, os jogadores mostraram isso contra o Sampaio”, citando que é preciso repetir a dose e o apoio do torcedor para “reverter esse quadro”.





“A cada derrota acaba estrangulando e a cada vitória a gente se anima. No momento temos que buscar trabalhar para esse próximo jogo como realmente é: uma decisão, afirmou", se referindo à partida contra o Avaí, primeiro time fora da ZR (31 pontos), dia 15, no Café. A equipe catarinense pode ampliar essa diferença ainda nesta rodada se derrotar o Botafogo-SP, no sábado (7), em Ribeirão Preto, ainda nesta rodada.





Após a derrota em Mirassol, o elenco alviceleste folgou nesta quarta-feira e retorna aos treinos na quinta-feira (5), já de olho na decisão contra o Avaí. O objetivo agora é usar os próximos dias para recuperar os atletas que não estão 100%.



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA