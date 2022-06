Londrina EC ganha confiança para encarar o Vasco

O Londrina inicia a semana do jogo com o Vasco animado e confiante em seu melhor momento na Série B do Brasileiro. O Tubarão acabou com o jejum de não vencer fora de casa, chegou a três jogos sem perder e se distanciou da zona do rebaixamento.

Mesmo sem apresentar um grande futebol, o LEC soube aproveitar os erros da Ponte Preta para vencer por 2 a 1, no sábado (11), em Campinas. Em um jogo com três expulsões, o Tubarão construiu a vitória no segundo tempo quando tinha um jogador a mais que o rival.

Foi a primeira vitória como visitante do Alviceleste na Série B, após quatro derrotas seguidas. O LEC quebrou um jejum de 10 partidas sem vencer fora de casa na temporada. Até então, a única vitória no ano havia sido contra o Azuriz pelo Campeonato Paranaense, em janeiro. O triunfo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, confirmou também o crescimento do time no Brasileiro.





O Londrina chegou a três partidas sem perder e somou sete pontos nas últimas rodadas - duas vitórias e um empate. É a melhor sequência vivida pelo clube desde o início da Série B. O time subiu para 15 pontos em 11 jogos e se afastou das últimas posições da tabela. O aproveitamento é de 45%.





