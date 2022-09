Londrina EC muda mando de jogo contra o Grêmio para Cascavel

O Londrina transferiu para o estádio Olímpico Regional, em Cascavel, o jogo contra o Grêmio, marcado para o dia 8 de outubro (sábado), pela 34ª rodada da Série B. A CBF publicou nesta quarta (7) a alteração no mando. A cidade do Oeste é um tradicional "reduto gaúcho" no Estado, com bastante torcida de Grêmio e Internacional.





LEIA MAIS: Com desfalques, Londrina EC treina no Café para pegar a Chape

Publicidade

Publicidade





A FOLHA entrou em contato com o gestor de futebol do LEC, Sergio Malucelli, para saber os motivos da transferência do mando, mas ainda não obteve retorno. Também procurou o diretor-presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, para confirmar se procede a informação de bastidor de que o Café não teria condições de receber jogo naquela data por conta de trabalhos de recuperação do gramado.





O fato é que o Londrina vem tendo dificuldades para pagar os salários dos jogadores, o que pode ter determinado a decisão de vender o mando do jogo. De qualquer forma, a notícia desagradou aos torcedores alvicelestes, que têm criticado a decisão nas redes sociais.

Publicidade

Publicidade





O técnico Adilson Batista projeta mudanças no Londrina para a "decisão" contra a Chapecoense no sábado (10). O treinador quer que o Alviceleste deixe para trás a derrota em Ponta Grossa e mire a sequência final da Série B.





No treinamento aberto ao torcedor realizado na manhã de quarta-feira (7) no estádio do Café, Adilson escalou um time ofensivo com quatro atacantes: Caprini, Leandrinho, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Este quarteto iniciou o jogo contra o CRB, pela 27ª rodada, quando o LEC venceu por 1 a 0, no Café.





Continue lendo na Folha de Londrina.