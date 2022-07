Londrina EC quer mostrar que também sabe jogar fora

De um lado, o pior mandante da Série B. Do outro, um dos piores visitantes. Essa é a tônica de Chapecoense x Londrina, nesta terça (5), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, em jogo atrasado da 10ª rodada. Na ocasião em que a partida foi cancelada, por falta de teto no oeste catarinense, houve quem dissesse que dado o aproveitamento da Chape em casa (23%) e do Tubarão fora (16%) não seria nem preciso remarcar a partida, era só dar um ponto para cada um.

Ironias à parte, o jogo é importante para o Londrina mostrar que sabe jogar também longe do estádio do Café. À exceção da vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas, dia 11 de junho, o time de Adilson Batista só colecionou fracassos como visitante (cinco derrotas). E mudar essa sina é crucial não apenas pensando na pontuação, mas porque a partida em Chapecó inicia uma sequência de três seguidas que a equipe fará fora de Londrina. No sábado (9), o jogo será em Recife, contra o Sport, pela 17ª rodada, e uma semana depois, dia 16, em Itu, diante do Ituano, na penúltima rodada do primeiro turno.

Depois de admitir que o Tubarão esteve “abaixo da crítica” no empate sem gols contra o CSA, no último sábado (2), no Café, onde o time tem 59% de aproveitamento, Adilson espera uma outra postura nesta terça. Ainda que defendesse seus jogadores das vaias da torcida, alegando desgaste físico pela sequência de jogos, o experiente treinador sabe que é preciso mais. Ao mesmo tempo em que se distanciou do G4, o Tubarão está a apenas três pontos da zona do rebaixamento, daí a necessidade de acumular pontos ao igualar o número de jogos dos demais concorrentes.





O LEC é o 13º colocado, com 19 pontos, uma posição e um ponto acima da própria Chapecoense, que só conheceu sua primeira vitória em casa na última rodada, quando venceu o Sampaio Corrêa na Arena Condá. Foram 518 dias de espera desde o último triunfo diante de sua torcida pelo Brasileiro, em janeiro de 2021. Em casa, a Chape tem ainda dois empates e quatro derrotas nesta Série B. O mau desempenho como mandante contrasta com ótimos resultados obtidos pela equipe alviverde fora de casa, como as vitórias sobre Grêmio, Bahia e Novorizontino.





