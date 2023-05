Motorista que atropelou torcedores antes do jogo do LEC x Ponte Preta se apresenta à polícia

O motorista que atropelou dois torcedores do Ponte Preta no último domingo (14), em frente ao Estádio do Café, se apresentou na tarde desta terça-feira (16) na Delegacia de Acidentes de Trânsito acompanhado por seus advogados. O atropelamento dos torcedores foi registrado antes do início do jogo entre o Londrina e a Ponte Preta.





De acordo com Vitor Dutra, delegado responsável pelo caso, o motorista de 23 anos que conduzia o veículo Gol de cor amarela, disse em depoimento que não estava no meio da confusão entre as torcidas. "Ele disse que atropelou o rapaz e relatou que estava ocorrendo uma confusão generalizada no local e acabou escutando alguns barulhos. Disse que se assustou, pois acreditou que poderiam ser disparos de arma de fogo e acabou acelerando o veículo e atingindo o rapaz", afirmou Dutra.

Publicidade

Publicidade





Além disso, segundo o delegado, o motorista alega que teria parado o carro mais para frente para tentar verificar o que tinha ocorrido. "Mas ficou com receio da integridade física dele e acabou indo embora do local. Essa versão dele será confrontada com imagens de câmeras de segurança que estão sendo solicitadas e também com outros depoimentos de pessoas que estamos tentando identificar e localizar para prestarem depoimento sobre a situação", apresentou.





Os advogados de defesa do condutor, Marcelo Fuentes, Cristoffer Matheus Ribeiro dos Santos e Edileusa Pedroso da Silva Santos, afirmam que o motorista "se declarou inocente e que foi vítima de uma fatalidade". De acordo com Fuentes, o motorista estava chegando ao estádio quando se deparou com uma confusão no local. "Ele tentou jogar o carro para o lado esquerdo da pista para não atingir ninguém, mas surpreendentemente acabou atingindo o rapaz. Ele chegou a parar o veículo mais para frente, mas populares falaram para ele que não era para retornar ao local, pois poderia ser perigoso para ele também", disse.

Publicidade





Ainda segundo a defesa, o motorista faz parte da torcida organizada do Londrina, mas não estava no meio da confusão. "Ele estava chegando ao estádio naquele momento e estava sozinho no carro. Não teve intenção de causar o acidente", afirmou. "Agora vamos aguardar todos os envolvidos serem ouvidos na delegacia para que tudo seja analisado posteriormente", concluiu.