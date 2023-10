Londrina EC renova com dois jogadores do clube nesta semana

O Londrina EC renovou contrato com dois jogadores do clube nesta semana: o zagueiro Gabriel e o centroavante Brandão. Os dois foram renovados até 31 de dezembro de 2027, conforme a assessoria do Londrina.





O zagueiro Gabriel é um dos destaques do time na série B do Campeonato Brasileiro. Ele já despertou interesse de clubes como Sampdoria-ITA, Atalanta-ITA e Ajax-HOL. Gabriel já esteve em 42 jogos do Londrina, sendo 39 como jogador titular. Ele marcou três gols na série B.

“Muito feliz com essa renovação, eu espero continuar dando o meu melhor dentro de campo pra ajudar o Londrina”, disse o atleta.







Já Brandão encerrou sua participação no estadual sub-20 com 21 gols em 23 partidas. “Eu estou muito contente com o resultado do meu trabalho. Tenho muito a agradecer ao Londrina por todo o apoio e nada melhor que retribuir esse suporte com essa renovação de contrato. Espero honrar a camisa do Londrina até o último dia”, valoriza.