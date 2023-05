Londrina EC repete 2022 e registra um dos piores públicos da Série B

Não chega a ser uma novidade, mas infelizmente tem se tornado uma rotina para o Londrina. Assim como nos últimos anos, o LEC inicia a Série B de 2023 com uma das piores médias de público da competição. Apesar de ter somado todos os sete pontos que tem na competição no estádio do Café, o Tubarão não tem conseguido sensibilizar a sua torcida para ir a campo.





Após três jogos como mandante, o Alviceleste tem uma média de 1,2 mil pagantes por jogo, o que coloca a equipe na penúltima colocação entre os 20 participantes do Brasileiro. O maior público foi na estreia - 1 a 0 sobre o ABC -, quando 1.445 torcedores pagaram ingresso. No empate por 1 a 1 com o Criciúma, foram 1.402 pagantes.

Na partida do último domingo, quando venceu a Ponte Preta por 3 a 0, somente 752 torcedores pagaram ingressos. O Londrina tem a mesma média de público que o Ituano e só fica à frente do Tombense. O time mineiro, próximo adversário do LEC, na sexta-feira (19), leva 518 torcedores por jogo.





No entanto, o Tombense não joga em casa. Como o estádio em Tombos não tem a capacidade mínima exigida pela CBF, a equipe é obrigada a jogar em Muriaé, distante 60 quilômetros da sua sede. A média atual de pagantes na Série B é de 5.140 torcedores.





Em 2022, apesar de ter feito uma boa campanha - terminou em nono lugar -, o LEC estaria rebaixado no quesito público no estádio. O Alviceleste foi o 18º, com média de 2.330 pagantes, ficando à frente apenas de Novorizontino e Tombense.





