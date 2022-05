Londrina EC se apega a desempenho no Café para vencer o Operário

Precisando vencer um rival conhecido, o Londrina aposta no seu bom retrospecto no estádio do Café para se recuperar na Série B. O confronto com o Operário, amanhã, às 19h, será a quinta partida do Tubarão em casa, onde o time ainda não perdeu no Brasileiro.

Todos os oito pontos que o LEC tem foram conquistados no Café, frutos das vitórias contra o Náutico e o Brusque e dos empates diante do Novorizontino e Vila Nova. O aproveitamento é de 66%. Adilson Batista não perdeu no Café desde que assumiu o comando alviceleste e a invencibilidade do treinador é de cinco partidas.

"Dentro da nossa casa vamos mostrar a nossa força, a força da nossa torcida e vamos colocar muita intensidade neste jogo para conseguirmos a vitória", frisou o atacante Caprini. "Dentro de casa não podemos perder e nem desperdiçar pontos. Sabemos da importância de manter o equilíbrio no Café e buscar esta vitória será muito importante neste momento".





Em 15º lugar, com oito pontos, o LEC vai enfrentar um adversário que chega embalado após vencer de virada na última rodada o Ituano por 3 a 2. O Operário perdia por 2 a 0 em Ponta Grossa e conseguiu marcar três gols em seis minutos. O Fantasma é o sétimo colocado, com 12 pontos, a dois pontos do G4.





"Vai ser um jogo difícil, duro, que tem uma rivalidade e um bom adversário que nos respeita também. Eles têm uma pontuação muito boa e temos consciência da importância que representa esta vitória para nós", ressaltou o técnico Adilson Batista.

