Londrina EC vence a Chapecoense por 3 a 0 e sobe para 6ª da Série B

O Londrina mostrou nesta terça à noite (5), em Chapecó, que quando quer sabe jogar sim fora de casa. Com segurança e eficiência, o Tubarão goleou a Chapecoense por 3 a 0, na Arena Condá, em jogo atrasado da 10ª rodada, e assumiu a sexta posição da Série B, agora com 22 pontos. O Grêmio, último do G4, tem 26. No duelo entre o pior mandante - a Chape tem apenas 23% de aproveitamento em casa - com o um dos visitantes menos eficientes - o Tubarão só havia vencido um jogo fora e perdeu cinco -, o time de Adilson Batista soube superar os desfalques e fazer um jogo consistente. Mirandinha, Douglas Coutinho e João Paulo, de pênalti, marcaram os gols. A boa vitória em Santa Catarina injeta uma dose de confiança necessária para os dois próximos jogos, também fora de casa - contra Sport, neste sábado (9), em Recife, pela 17ª rodada, e Ituano, dia 16, em Itu, na penúltima rodada do returno.

Sem poder contar com Samuel Santos, que nem viajou por conta do desgaste físico, Adilson colocou o zagueiro Denilson como lateral, mantendo o 4-3-3. Na frente, Mirandinha foi o escolhido para atuar ao lado de Caprini e Douglas Coutinho. Por falar em Coutinho, o camisa 17 se recuperou das más jornadas dos dois jogos anteriores e foi o grande nome do LEC na partida. No primeiro gol, aos 27 minutos, ele arrancou pela direita em velocidade em jogada característica, deixou o marcador pra trás e centrou rasteiro para Mirandinha completar para o gol.

A vitória, que já parecia questão de tempo dadas a postura da equipe e a inoperância da Chape, se consolidou no segundo tempo. Aos 11 minutos, o zagueiro Xandão vacilou feio, Coutinho roubou a bola, avançou e tocou na saída do goleiro para ampliar o placar. Mirandinha ainda perdeu o chamado "gol feito" embaixo da trave, sem goleiro, aos 19', mas o terceiro veio já na reta final. Caprini foi puxado pelo zagueiro dentro da área e o árbitro confirmou o pênalti após revisar o lance pelo VAR. João Paulo cobrou aos 42 e decretou a goleada redentora.





