Mais de 23 milhões de votos dos fãs elegeram Messi e Putellas os melhores jogadores do mundo no GOAL50

Hulk, do Atlético-MG, foi o jogador mais votado no Brasil, ficando à frente de seus compatriotas Neymar e Daniel Alves

Lionel Messi, estrela do PSG, e Alexia Putellas, destaque do time feminino do Barcelona, são os grandes vencedores do GOAL50 deste ano após mais de 23 milhões de votos dos fãs, fazendo do GOAL50 a maior votação pública da história para escolher os melhores jogadores do mundo.





O GOAL50 é um prêmio anual da GOAL e elege os 50 melhores jogadores e jogadoras de futebol do mundo. Até 2020, o GOAL50 era definido por centenas de jornalistas da GOAL espalhados pelas 37 edições ao redor do mundo. Os últimos vencedores haviam sido Robert Lewandowski, Virgil van Dijk, Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Wesley Sneijder. Já entre as mulheres, as últimas vencedoras foram Pernille Harder e Megan Rapinoe.





Neste ano, o poder estava nas mãos dos fãs, que puderam votar entre os finalistas pré-selecionados pelo time da GOAL com base em seus desempenhos nos últimos meses. Os fãs votaram por um app cujo sistema gerava duelos aleatórios entre dois jogadores: era só escolher quem foi melhor em 2021 e partir para o próximo duelo.

No Brasil, o poder da opinião popular ficou evidente. Hulk, destaque do Atlético-MG, foi o jogador mais votado no país e contou com o apoio da torcida atleticana para deixar as estrelas mundiais para trás. No ranking final, o atacante ficou em 47º. Neymar, em décimo, e Daniel Alves, em 41º, foram os outros brasileiros finalistas. No feminino, Debinha terminou em 36º lugar.





Foram contabilizados cerca de 23 milhões de votos de mais de 500 mil fãs espalhados por 150 países. Mais de 14 milhões de votos foram para a disputa masculina, enquanto a eleição do feminino reuniu 9 milhões de votos.