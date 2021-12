Manchester City vence Brentford e abre 8 pontos de vantagem na liderança

O Manchester City venceu o Brentford por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Em jogo sem tantas emoções, o time de Pepe Guardiola abriu o placar no primeiro lance de ataque e manteve o triunfo até o apito final sem ser muito incomodado pelo rival.



O resultado é muito importante para o City, que chegou aos 50 pontos abriu oito na liderança da competição. É que o Chelsea, vice-líder, só empatou com o Brighton no Stamford Bridge, soma 42 e viu o rival acumular gordura na ponta –o Liverpool tem um jogo a menos com 41 pontos e pode assumir a 2ª colocação.



O primeiro tempo não foi nada animador. O Manchester City não repetiu o bom desempenho apresentado ao longo da competição e viu um jogo bastante truncado e sem grandes oportunidades de gol. O Brentford fez uma pressão inicial e perdeu duas chances. O time de Guardiola, por outro lado, marcou na primeira vez que chegou ao ataque: Foden aos 16min após lindo passe de De Bruyne. Mas foi muito pouco.



Para se ter uma ideia, os dois lances que mais chamaram atenção nos 45 minutos iniciais foram um atendimento de Jansen após choque com o árbitro e uma confusão envolvendo o brasileiro Fernandinho. Futebol mesmo apareceu em raros momentos.

O segundo tempo se manteve com o mesmo panorama. O Brentford não parecia ter qualidade para arrancar o empate, enquanto o City seguia em ritmo lento em busca do segundo gol. Os visitantes estavam mais próximos do objeto, inclusive. Aos 20min, De Bruyne bateu de fora da área e acertou a trave. No fim do jogo, Laporte ainda fez o segundo, mas viu lance ser anulado por impedimento.