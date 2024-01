Matheuzinho vai viajar com elenco alternativo do Flamengo ao jogo do Carioca

O Flamengo terá o reforço de Matheuzinho no time alternativo que disputa o Campeonato Carioca. O jogador vai viajar com o elenco para Natal, onde a equipe enfrenta a Portuguesa no sábado.



Publicidade

Publicidade





O lateral voltou ao Rio na quarta-feira (24). Ele foi do aeroporto direto para o Ninho do Urubu.

Publicidade



O Flamengo pediu o retorno imediato após a desistência do Corinthians. Como já estava participando das atividades no CT do clube paulista, o jogador voltou em forma.



Matheuzinho ainda pode ser vendido. Há uma proposta do próprio Corinthians na mesa. O presidente Rodolfo Landim despistou sobre qualquer contato do Botafogo, mas encontrará John Textor nos Estados Unidos.

Publicidade



Thiago Maia e Pablo também reforçam o time. O volante pode até ser titular na partida da Arena das Dunas.

Thiago Maia ainda não teve a venda sacramentada. Flamengo e Internacional avançaram nas tratativas para a venda do volante ao Colorado, mas o negócio ainda não foi assinado.



Já Pablo ficou para tratar uma lesão. Ele se recupera de tendinite no joelho e vinha realizando trabalhos separados do grupo.



Esse é o último jogo do time alternativo. Os titulares voltam da Flórida no dia 30 e vão direto para Belém, onde enfrentam o Sampaio Corrêa.