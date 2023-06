Neymar posta mensagem de despedida para Messi após PSG anunciar saída do atacante

"Obrigado, Ney! Além de tudo fica isso, que voltamos a gostar de brincar juntos e compartilhar o dia a dia. Desejo-te tudo de bom. Além de ser craque, você é uma pessoa linda e isso no final é o que vale. Eu te amo muito."

Messi respondeu aos elogios do brasileiro.

"Irmão... Não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos com você. Boa sorte na sua nova fase e que você seja feliz. Amo você", escreveu Neymar.

O camisa 10 do PSG também desejou sorte a Messi nos próximos passos na carreira e aproveitou para agradecer por ter voltado a conviver com o companheiro por dois anos.

Neymar lamentou o fato da passagem do argentino pelo clube francês não ter saído como o imaginado.

Neymar postou uma mensagem de despedida para Messi neste domingo (4), um dia após o PSG anunciar a saída do atacante argentino.

PSG E MESSI





O PSG anunciou neste sábado (3) o fim do contrato com Messi. O vínculo chega ao seu término no final deste mês de junho e não será renovado.

Em sua despedida, o argentino não conseguiu evitar a derrota da sua equipe para o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês. Ele foi vaiado pelos torcedores parisienses.





Messi deixa o time francês de maneira gratuita e agora pode assinar com qualquer outra equipe. Al-Hilal, da Arábia Saudita, Inter Miami, dos EUA, e Barcelona aparecem como possíveis destinos.