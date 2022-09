Organização da Copa do Mundo diz que homossexuais serão bem-vindos ao Qatar

O secretário-geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado da Copa do Mundo do Qata r, Hassan Al Thawadi, afirmou que "todos serão bem-vindos" ao país ao ser questionado sobre como o Qatar pode garantir que os homossexuais sejam bem recebidos no Mundial.





O país-sede da Copa deste ano considera a homossexualidade um crime que pode acarretar em sete anos de prisão.





"Assim como as edições anteriores do torneio, a Copa do Mundo do Qatar será um torneio para todos. Todos serão bem-vindos ao Qatar, independentemente de sua raça, origem, religião, gênero, orientação ou nacionalidade", disse Al Thawadi ao ge.

"Vale ressaltar que o Qatar tem experiência em sediar grandes eventos esportivos internacionais, onde todos os fãs se sentiram bem-vindos e seguros. Já realizamos mais de 600 eventos desde que ganhamos os direitos de sediar a Copa. Repito: todos os fãs são bem-vindos para reservar acomodações e ficarem juntos - a vida privada das pessoas não é nossa preocupação. O Qatar tem sua própria cultura e tradições únicas, então esperamos que qualquer torcedor que viajar ao país respeite a cultura e as tradições locais, e aproveite tudo o que o país anfitrião tem a oferecer."





O Qatar também decidiu liberar o consumo de bebida alcoólica em locais específicos e com horários limitados durante a Copa. O país restringe fortemente o consumo em seu território.

O torcedor só poderá beber entre 18h30 e 2h. A exceção será a Fifa Fan Fest, que vai ocorrer em um parque da capital Doha chamado Al Bidda e vai permitir a venda de álcool a partir de um pouco mais cedo, mas com encerramento definido para 1h.





"Estamos no processo de finalizar nossa estratégia de álcool, que inclui estádios e festivais de entretenimento. Iremos comunicá-lo uma vez finalizado. Já foi confirmado que o álcool será servido em áreas específicas dentro dos estádios", afirmou Hassan Al Thawadi.





"Mais distante dos estádios, os fãs podem visitar o Fifa Fan Festival no Al Bidda Park, que transmitirá todas as partidas ao vivo e contará com palcos, lojas de alimentos e bebidas e atividades culturais. O Fifa Fan Festival será aberto em 19 de novembro e terá capacidade para receber até 40 mil visitantes. Bebidas alcoólicas também serão vendidas lá", acrescentou.