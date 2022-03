Palmeiras domina e vence Corinthians no primeiro Derby do ano

O Palmeiras venceu o Corinthians no primeiro Derby de 2022, nesta quinta-feira (17), no Allianz Parque, em São Paulo-SP. Em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Paulista, o alviverde construiu a vitória por 2x1 com gols Raphael Veiga e Danilo, enquanto Róger Guedes descontou para o Timão.

Foi o primeiro Derby de Vítor Pereira à frente do Corinthians, assim como o primeiro clássico disputado por dois técnicos portugueses. Melhor para Abel Ferreira, que escalou seu time com força máxima para dominar o jogo desde o início. Empurrado pelo melhor público do ano no Allianz Parque, mais de 39.500 pessoas, o Verdão pressionou o rival e perdeu chances até o gol sair. Aos 28 minutos, Danilo recebeu na área e foi bloqueado por Gil. Após consulta ao VAR (Árbitro Assistente de Vídeo, na sigla em inglês), o jovem árbitro Matheus Candançan marcou o pênalti, que Raphael Veiga converteu com uma pancada no meio do gol. Agora, o meia tem 20 pênaltis batidos e 20 convertidos pelo Palmeiras.

Minutos depois, após cruzamento de Zé Rafael, Rony teve uma ótima chance para ampliar o marcador, mas jogou por cima do gol de Cássio. A melhor oportunidade do Timão havia sido em um passe espetacular de Renato Augusto para Fagner, que finalizou sem direção.





Se o primeiro tempo foi controlado pelo time da casa, a segunda etapa começou com um Corinthians mais ligado. Após um lançamento despretensioso pela direita, Róger Guedes ganhou de Murilo na linha lateral, invadiu a área e sofreu pênalti do próprio zagueiro, aos 15 minutos. Dessa vez, o árbitro marcou a penalidade em campo, e Róger Guedes converteu no ângulo esquerdo de Weverton: 1 a 1.





Ainda que o Timão tenha esboçado uma reação, o Verdão logo retomou o controle da partida. Aos 23, em escanteio cobrado pela direita, Rony desviou de cabeça e Cássio defendeu. No rebote, Danilo, que fazia grande partida, marcou o gol da vitória palmeirense. O Corinthians não conseguiu se recuperar e o placar ficou em 2 a 1 para os donos da casa.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a sequência de três clássicos seguidos com 100% de aproveitamento, já que também venceu São Paulo e Santos, ambos por 1x0. O alviverde foi a 29 pontos garantiu a liderança da classificação geral do Campeonato Paulista, tendo o direito de decidir todos os jogos do mata-mata dentro de casa.





O Timão, por outro lado, ainda não venceu em clássicos neste ano - perdeu para o Santos por 2x1 e para o São Paulo por 1x0. Também já classificado, o alvinegro tem, atualmente, a segunda melhor campanha da tabela geral, com 20 pontos conquistados.



Na próxima e última rodada da primeira fase do Paulistão, o Corinthians visita o Novorizontino enquanto o Palmeiras encara o RB Bragantino, também fora de casa. Ambos os jogos são no domingo (20), às 16h.